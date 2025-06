Do que o Brasil precisa para se classificar para a Copa do Mundo na próxima rodada das Eliminatórias

Apesar do empate sem gols contra o Equador, nesta quinta-feira (5), em Guayaquil, o Brasil segue na zona de classificação para a Copa do Mundo. Agora, faltam três rodadas para o fim das Eliminatórias, e a Seleção Brasileira pode confirmar a vaga no Mundial na próxima rodada, contra o Paraguai, na terça-feira (10), na Arena Corinthians.