O que Alisson falou sobre a possibilidade de voltar ao Inter 

Titular da Seleção Brasileira e atual campeão da Premier League pelo Liverpool , Alisson reforçou neste sábado, na entrevista coletiva da CBF, que gostaria de voltar a jogar no Inter no futuro.

Porém, o goleiro deixou claro que mantém o foco no clube inglês e na Copa do Mundo de 2026.

A entrevista ocorreu no CT do Corinthians, em São Paulo, onde a equipe faz a preparação com Carlo Ancelotti para enfrentar o Paraguai, na terça-feira (10), em Itaquera.