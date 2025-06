Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Yamal: qual é a situação dos craques a um ano da Copa do Mundo

Estádio Azteca, no México, receberá jogos da Copa do Mundo em 2026. Alfredo Estrella / AFP

Falta um ano para a Copa do Mundo mas já é possível prever que será uma Copa do Mundo com muitos craques. Estados Unidos, Canadá e México podem receber a possível despedida de ídolos geracionais, como Messi e Cristiano Ronaldo. E a primeira de prováveis substitutos nesse aspecto, como Haaland e Lamine Yamal.

A seguir, veja um panorama dos craques para 2026.

A Copa do Mundo de 2026 pode ser a última do argentino. JUAN MABROMATA / AFP

Messi

A apoteose de 2022 não foi uma despedida. Messi vai defender o bi do Mundial no país onde está trabalhando atualmente. Ao menos foi o que indicou em entrevista recente:

— Óbvio que penso na Copa do Mundo e na possibilidade de estar lá, mas vivo dia a dia. Tenho que ser honesto para entender se posso ir ou não. Cresci com a bola e sempre será assim. Aproveito enquanto posso.

A presença na Copa dependerá apenas dele e de Lionel Scaloni, técnico da equipe. Isso porque a Argentina já está classificada para o Mundial.

Aos 40 anos, CR7 conquistou a Liga das Nações com a seleção portuguesa. Tobias SCHWARZ / AFP

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo terá 41 anos em 2026. Mas seu corpo, como apontou estudo recente é de uma pessoa de 29 anos. Portanto, a próxima Copa do Mundo é uma realidade.

— Ganhar um título é sempre o auge para uma seleção. Não penso no longo prazo. Penso sempre no agora, no curto prazo e o hoje era a final da Liga das Nações — declarou, após a conquista de domingo (8).

A disputa por uma vaga na Copa do Mundo ainda não começou para Portugal. Os campeões da Liga das Nações já estão garantidos ao menos nos playoffs, mas se ficarem em primeiro no grupo com Hungria, Irlanda e Armênia, avançam direto para o Mundial. A disputa começa em 6 de setembro.

O brasileiro terá 34 anos durante a Copa do Mundo de 2026. NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar Jr

Neymar está em busca da quarta chance para entrar de vez na galeria dos grandes craques da Seleção. Ganhar a Copa do Mundo, ser a cara do Hexa, mudaria para sempre seu patamar no país. Mas o caminho está complicado.

Desde a Copa de 2022, quando chegou a fazer o gol na prorrogação das quartas de final, sua contribuição para o futebol tem sido quase nula. Agora, tenta reencontrar seu caminho, com a renovação encaminhada com o Santos.

— Sei que é a minha última Copa, então é meu último tiro, minha última chance. Vou fazer de tudo para que a gente possa conseguir — declarou em entrevista recente.

O Brasil confirmou a vaga ao vencer o Paraguai por 1 a 0, com gol de Vinícius Júnior, nesta terça-feira (10).

O Croata disputou, contra a França, a final da Copa do Mundo de 2018. Gabriel Bouys / AFP

Modric

A Copa de 2026 poderá ser a última de Luka Modric. O croata terá 40 anos no Mundial. Depois de sair do Real Madrid, está em vias de assinar com o Milan. Na última data Fifa, foi protagonista da goleada da Croácia sobre a República Tcheca.

A Croácia está em segundo lugar no Grupo L das Eliminatórias. Em aproveitamento, porém, lidera a chave, com 100% de aproveitamento em dois jogos.

O meio-campista é um dos principais nomes da seleção belga. UWE KRAFT / AFP

De Bruyne

O belga de 31 anos está trocando o Manchester City pelo Napoli. E será no clube italiano que buscará uma vaga na seleção de seu país na Copa do Mundo. A Bélgica está em terceiro lugar no Grupo J, atrás de Macedônia do Norte e País de Gales. Mas, por aproveitamento, lidera, com uma vitória e um empate em dois jogos.

O atacante de 24 anos busca a classificação para a Copa de 2026 junto a seleção norueguesa. TERJE PEDERSEN / NTB / AFP

Haaland

O aumento para 16 vagas aos europeus pode dar, enfim, uma chance ao norueguês de jogar uma Copa do Mundo. E sua seleção tem feito por onde. Em quatro partidas, tem quatro vitórias, inclusive um 3 a 0 sobre a Itália. Lidera a chave e pode colocar os tetracampeões mundiais italianos em um novo playoff.

O jovem inglês tem classificação para o mundial bem encaminhada. GLYN KIRK / AFP

Bellingham

Terceiro lugar na Bola de Ouro da Fifa, Jude Bellingham está com situação bem encaminhada para disputar a Copa do Mundo 2026. O meia do Real Madrid lidera a seleção inglesa na campanha de 100% de aproveitamento do Grupo K das Eliminatórias da Europa. Foram três jogos e três vitórias. Albânia, Letônia e Andorra não alcançarão os ingleses. O único oponente verdadeiro é a Sérvia, que tem quatro pontos em dois jogos.

O francês busca disputar a sua terceira Copa. FRANCK FIFE / AFP

Mbappé

A França já está garantida ao menos nos playoffs das Eliminatórias por conta do terceiro lugar na Liga das Nações. Mas a vaga direta para Mbappé buscar seu segundo título (e terceira final) em três Copas pode vir em caso de liderança no Grupo D. Os adversários são Azerbaijão, Ucrânia e Islândia.

Glyn KIRK / AFP

Lewandowski

Multicampeão na Europa, o polonês Robert Lewandowski está em situação delicada na seleção polonesa. O centroavante do Barcelona anunciou, na segunda-feira (9), que não jogará mais pelo time nacional enquanto Michal Probierz for o técnico da equipe. O treinador lhe tirou a faixa de capitão, o que irritou o jogador.

A Polônia não está em boas condições no Grupo G das Eliminatórias. Perdeu a partida contra a Finlândia nesta terça-feira (10) e está na terceira posição com seis pontos. O grupo conta ainda com Holanda, Malta e Lituânia.

O uruguaio e 38 anos se despediu da Celeste em 2024. Raul Martinez / POOL / AFP

Suárez

Herói em 2010, vilão em 2014, figurão em 2018, Luis Suárez despediu-se da seleção uruguaia no ano passado, inclusive com uma festa no Estádio Centenário. Mesmo que seu país vá para a Copa do Mundo e que ela seja disputada no "pátio de casa", Luisito não deve participar. As estrelas da equipe serão Federico Valverde, do Real Madrid e Darwin Nuñez, do Liverpool.





O italiano conquistou a Champions League na temporada 2024/25. FRANCK FIFE / AFP

Donnarumma

Já se vão duas Copas sem os tetracampeões italianos. E Donnarumma é uma das principais vítimas desse caos geracional. O goleiro campeão da Liga dos Campeões vê seu país penar nas Eliminatórias. O cenário atual prevê a Itália no playoff, como vem ocorrendo ultimamente. E como vem caindo ultimamente.

O jovem de 17 anos defende o Barcelona. JAIME REINA / AFP

Yamal

A maior promessa do futebol mundial deve estrear em Copas pouco antes de completar 19 anos. O craque do Barcelona e astro da seleção espanhola ao lado de Rodri já está garantido ao menos no playoff graças ao desempenho na Liga das Nações. A Espanha ainda não estreou nas Eliminatórias, está no Grupo E ao lado de Bulgária, Geórgia e Turquia.

O atacante georgiano conquistou a Champions League com o PSG. Giorgi ARJEVANIDZE / AFP

Kvaratskhelia

Um dos melhores jogadores da Champions League, Khvicha Kvaratskhelia nutre a esperança de estar na próxima Copa do Mundo. A Geórgia, seu país, ainda não estreou na disputa das Eliminatórias. Para ter vaga direta para a competição, precisa ficar em primeiro no grupo que tem Espanha, Bulgária e Turquia. Se ficar em segundo, vai para os playoffs.

O jovem alemão busca uma vaga na Copa do Mundo. FRANCK FIFE / AFP

Florian Wirtz