Jornais dos EUA destacam Mundial de Clubes, mas dão mais espaço à seleção estadunidense

NYT preferiu destacar desempenho da seleção nacional. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Embora de forma ainda tímida, o Mundial de Clubes está ganhando mais espaço nos jornais estadunidenses. As últimas vitórias de Flamengo e Fluminense foram destacadas em algumas linhas no New York Post, um dos principais de Nova York. Porém, a seleção estadunidense de futebol, que disputa a Copa Ouro, ganha mais atenção no noticiário esportivo local.

Na edição deste domingo (22), o The New York Times, um dos maiores do país, dedicou uma página inteira à crise pela qual passa a seleção masculina, a um ano da Copa do Mundo, comparando com o ambiente leve da seleção feminina, que é uma potência global e ainda está a dois anos do próximo Mundial, que será em 2027, no Brasil.

"Menos de um ano para a Copa, há drama suficiente acontecendo na seleção masculina dos EUA. As atuações recentes vêm sendo pouco inspiradoras. Há pressão para o time voltar a jogar bem e estar preparado pra Copa", escreve o jornal, que, por sua vez, ignora totalmente o Mundial de Clubes.

Já o New York Post, que havia definido sábado (21) a vitória do Flamengo como uma "grande zebra", neste domingo resolveu destacar a virada da Inter de Milão nos últimos minutos sobre o Urawa Red Diamonds, do Japão. No fim do texto, há ainda algumas linha sobre a vitória do Fluminense por 4 a 2 diante do Ulsan. Porém, sem maiores detalhes.

Já o New York Post destacou a virada da Inter de Milão. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O Daily News, por sua vez, ignora totalmente o futebol, à exceção da página de serviço, meramente divulgando o horário dos jogos do Mundial.