Invicto com Alfaro, Paraguai deve ter Villasanti como novidade contra o Brasil; entenda o que muda na equipe

Villasanti pode ser titular contra o Brasil. Divulgação / Associação Paraguai de Futebol

Adversário do Brasil nesta noite, pelas Eliminatórias, o Paraguai não contará com o autor do primeiro gol na vitória de 2 a 0 sobre o Uruguai, na rodada passada. Suspenso pelo acúmulo de amarelo, Matías Galarza será desfalque e, de acordo com o jornal paraguaio ABC Color, deverá ser substituído pelo gremista Mathías Villasanti. A troca gera uma mudança tática na equipe.

Como tem jogado

Gustavo Alfaro assumiu o cargo logo após uma decepcionante campanha do Paraguai na Copa América, quando a equipe levou 4 a 1 do Brasil e foi eliminado na fase de grupos com três derrotas. O treinador argentino rapidamente implementou seu sistema de jogo baseado na solidez defensiva e obteve bons resultados. Com Alfaro, o Paraguai está invicto após nove jogos com cinco vitórias e quatro empates. Os resultados levaram a equipe ao terceiro lugar nas Eliminatórias, uma posição acima do Brasil.

Diante do Uruguai, Alfaro montou uma escalação mais ofensiva. Dentro da ideia de ter duas linhas de quatro com o talentoso meia Julio Enciso e o atacante Sanabria à frente delas. O meio-campo teve Cubas e Diego Gómez como volantes com Almirón aberto pela direita e Galarza fazendo o lado esquerdo.

Paraguai teve dois homens ofensivos pelos lados contra o Uruguai. TacticalPad

A entrada de Villasanti por Galarza mexerá em outros dois jogadores. O atleta do Grêmio passará a formar a dupla de volantes com Cubas. Com isso, Diego Gómez passa a jogar aberto pela direita com Aimirón indo para o lado esquerdo, onde jogou Galarza.

A provável formação do Paraguai para encarar o Brasil:

Villasanti entrará como volante com Diego Gómez indo para o lado direito. TacticalPad / Reprodução