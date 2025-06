"Estamos no caminho", avalia Raphinha após Brasil confirmar classificação à Copa do Mundo 

Raphinha participou do lance do gol brasileiro.

A Seleção Brasileira conquistou uma vitória importante sobre o Paraguai, nesta terça-feira (10), na Arena do Corinthians. Em duelo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias , o Brasil triunfou por 1 a 0 e confirmou a classificação antecipada à Copa do Mundo.

Foi a segunda partida de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Na estreia, o treinador italiano havia empatado sem gols com o Equador .

— Acho que o mais importante é a gente conseguir se encontrar dentro de campo. Acredito que o trabalho estava sendo bem feito, mas não estávamos tendo resultado. Estávamos fazendo aquilo que era pedido e estávamos dando o nosso melhor. Acho que estamos no caminho — avaliou o atacante Raphinha antes de completar:

Melhora na defesa

— Acho que o mais importante no futebol é não levar gol. A partir do momento que tu consegue defender bem e não levar gol, a chance de conseguir uma vitória é muito mais próxima. Então, a solidez defensiva é muito importante na nossa caminhada, tanto agora nas Eliminatórias, quanto depois na Copa — enfatizou o jogador do Barcelona.