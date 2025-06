"Era necessário ganhar em casa", afirma Vinícius Júnior após triunfo sobre o Paraguai

Vinícius Júnior fez o único gol sobre o Paraguai. NELSON ALMEIDA / AFP

A Seleção Brasileira confirmou sua classificação antecipada à próxima Copa do Mundo. Em partida realizada nesta terça-feira (10), na Arena do Corinthians, o Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0 pela 16ª rodada das Eliminatórias.

O único gol do confronto foi marcado por Vinícius Júnior. Aos 43 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Raphinha, o jogador do Real Madrid apareceu na área para empurrar a bola às redes.

— Muito feliz com o resultado de hoje (terça-feira). Era necessário ganhar em casa, para nossa torcida, e já classificar para a próxima Copa do Mundo, que era o nosso objetivo. Agora, o mister (Ancelotti) vai ter mais tempo para trabalhar, para ver o que a gente pode melhorar — celebrou Vinícius Júnior, e seguiu:

— Claro que hoje não foi um dos nossos melhores jogos, mas o importante nas Eliminatórias é sempre ganhar e depois se preparar muito bem para a Copa do Mundo.

Fora do próximo jogo

A partida diante do Paraguai também marcou a suspensão do atacante. Ainda no primeiro tempo, Vinícius Júnior foi advertido com cartão amarelo. Por conta disso, não enfrentará o Chile na próxima rodada das Eliminatórias, em setembro.

— É uma pena ficar fora do próximo jogo. Mas as Eliminatórias são muito complicadas. É uma pena que são só dois cartões. Então, eu acabei fazendo uma falta, já estava pendurado há um tempo. Mas agora é comemorar essa classificação — afirmou.

