Em jogo morno, Colômbia empata com o Peru e segue atrás do Brasil nas Eliminatórias da Copa

Mesmo jogando diante de sua torcida, a Colômbia não saiu do 0 a 0 com o Peru , pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa, em Barranquilla, nesta sexta-feira (6). O placar resume a partida , morna, sem grandes emoções.

Com o resultado, os colombianos permanecem em sexto, último dentro da zona de classificação direta ao Mundial de 2026, com 21 pontos — um atrás do Brasil, quarto colocado. Já os peruanos, com 11, amargam a penúltima posição e dificilmente irão à Copa.