Depay e Van Persie: veja a relação do Beira-Rio com os maiores artilheiros da seleção holandesa

Dupla holandesa fez história no estádio do Inter.

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, atingiu um recorde na terça-feira (10). Na goleada por 8 a 0 sobre Malta, pelas Eliminatórias da Copa, ele marcou duas vezes e chegou a 50 gols pela seleção holandesa, se tornando o maior artilheiro da equipe, ao lado de Robin Van Persie.

Além de dividirem o posto, eles têm trajetória que se cruza em algumas partidas pela seleção. Entre elas, o segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2014: a vitória sobre a Austrália por 3 a 2, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Disputada no dia 18 de junho de 2014, a partida marcou o primeiro gol de Depay pela Holanda. No mesmo dia, Van Persie fez o 46° pela seleção.

Jogo de cinco gols

Empolgada após golear a Espanha por 5 a 1 na primeira rodada, a Holanda foi para o Beira-Rio como favorita diante da Austrália. Contudo, a partida não foi tão fácil quanto era esperado.

Apesar de Robben abrir o placar aos 20 minutos, Tim Cahil empatou um minuto depois. O gol do australiano ainda renderia uma indicação ao Prêmio Puskás daquele ano, vencido por James Rodríguez.

No fim da primeira etapa, o zagueiro Bruno Martins Indi sofreu falta de Cahil e caiu com o rosto no chão. Ele sofreu uma concussão e foi substituído por Memphis Depay, que entrou poucos segundos antes do intervalo.

No começo do segundo tempo, aos nove minutos, Jedinak virou para os australianos, com um gol de pênalti. Quatro minutos depois, Depay, com 20 anos na época, fez boa jogada e deixou Van Persie na cara do goleiro para empatar.

Por fim, aos 23 minutos, Depay, que disputava apenas o sexto jogo pela seleção, arriscou de fora da área. A bola pegou efeito e confundiu o goleiro Ryan, que ainda tocou nela antes de entrar.

Naquele Mundial, Van Persie terminaria com quatro gols em sete partidas, enquanto Depay, fez dois. A Holanda terminou no terceiro lugar.

Recordes

Van Persie passou a ser o artilheiro da seleção holandesa em 2013, quando ultrapassou Patrick Kluivert, com 41 gols. O seu último gol pela equipe foi em 2015, contra a República Tcheca.