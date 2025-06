Danilo diz que Brasil não tem condição de ser hexa em 2026: "É uma bagunça"

De volta à Seleção Brasileira na primeira convocação feita por Carlo Ancelotti , o zagueiro Danilo , do Flamengo, voltou a se envolver em polêmicas às vésperas da data Fifa ao afirmar que o Brasil não tem condições de conquistar o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026.

Danilo atuou em duas Copas do Mundo, na Rússia e no Catar, e carregou a braçadeira de capitão em diversas ocasiões.

— É até difícil falar isso, porque vão dizer: "O capitão da Seleção Brasileira está dizendo que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo". Mas, hoje, do jeito que está, se você olhar para a Seleção Brasileira, é uma bagunça . Vamos ter um treinador novo agora, e administrativamente estamos entregues não sei a quê — disse o atleta à Romário TV.

Em maio, após a vitória do Flamengo por 4 a 2 contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, Danilo foi questionado sobre a possibilidade de voltar à Seleção e respondeu de forma contundente:

— A Seleção hoje importa zero ou menos — disse em entrevista à Amazon Prime Video.

Apesar das declarações, Danilo está com o grupo da Seleção Brasileira para os compromissos desta data Fifa e é opção para Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid.