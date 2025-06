Copa do Mundo 2026: a um ano do início, veja como se desenha o maior Mundial da história

Copa do Mundo terá jogos no Canadá, México e Estados Unidos. FIFA / Divulgação

No dia 11 de junho de 2026, daqui a exatamente um ano, torcedores de todo o planeta estarão "fechados por motivo de futebol", como diria o escritor uruguaio Eduardo Galeano.

Essa é a data marcada para o início da próxima Copa do Mundo de 2026, a maior de todos os tempos. Sim, a maior, e os números explicam. Pela primeira vez serão 48 seleções, totalizando 104 jogos. Como nunca antes, as partidas ocorrerão em três países — Canadá, México e Estados Unidos.

O Estádio Azteca, na cidade de México, será o palco do pontapé inicial. Aliás, esse coliseu moderno, de duas finais (1970 e 1986), das jogadas de Pelé na decisão contra a Itália (1970) e do espetacular gol de Diego Maradona contra a Inglaterra (1986), não poderia ser mais adequado para a histórica e cheia de expectativas Copa da América do Norte.

Até o jogo que decidirá o campeão, no dia 19 de julho de 2026, desfilarão pelos gramados craques conhecidos, novas estrelas e também seleções estreantes. Jordânia e Uzbequistão, por exemplo, já confirmaram suas presenças e participarão pela primeira vez do torneio.

Decisivo na Copa do Mundo do Catar, Messi deve estar presente em 2026 FRANCK FIFE / AFP

Para marcar a contagem regressiva de um ano até a Copa do Mundo, Zero Hora atualiza as informações sobre a competição. Confira a seguir:

Datas

A Copa do Mundo começará no dia 11 de junho, com jogo realizado no Estádio Azteca, no México, e terminará em 19 de julho de 2026, com a final no Met Life Stadium, em Nova Jersey. Ainda não há definição da data do sorteio dos grupos.

Formato da competição

As 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo serão divididas em 12 grupos de quatro equipes cada.

Para a fase seguinte passarão 32 seleções: as duas primeiras posicionadas em cada chave e as oito melhores terceiras colocadas.

Daí em diante ocorrerão as fases de 16-avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa pelo terceiro lugar e a grande final.

Quem já garantiu classificação

Japão foi a primeira seleção a se classificar para a Copa. PHILIP FONG / AFP

Canadá (país-sede)

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Argentina (América do Sul)

Equador (América do Sul)

Brasil (América do Sul)

Japão (Ásia)

Irã (Ásia)

Uzbequistão (Ásia)

Coreia do Sul (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Austrália (Ásia)*

Nova Zelândia (Oceania)

*A Austrália disputou as Eliminatórias pela Ásia.

Com estão as Eliminatórias em cada continente

Serão 43 seleções classificadas diretamente, que se somarão aos países-sedes Canadá, México e Estados Unidos.

As duas vagas restantes para se chegar ao número de 48 sairão dos playoffs (repescagem) entre os continentes.

África (CAF)

Com conclusão prevista para novembro, as Eliminatórias africanas classificarão nove seleções para a Copa e mais uma via repescagem entre continentes.

América do Sul (Conmebol)

A disputa ocorre até setembro deste ano, quando serão definidas as seis seleções classificadas e mais uma que irá para repescagem. Por enquanto, somente a Argentina garantiu vaga à Copa.

O Brasil conquistou a classificação na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, nesta quinta (10). Outro campeão mundial, o Uruguai está perto da vaga faltando duas rodadas para o final das Eliminatórias.

América Central e do Norte (Concacaf)

Como países-sedes, Canadá, México e Estados Unidos já estão garantidos. Os demais classificados serão definidos até novembro. Três equipes conquistarão vaga direta e outras duas vão para a repescagem.

Ásia (AFC)

O continente tem direito a oito vagas diretas e mais uma via repescagem. A disputa vai até novembro e por enquanto estão garantidos Coreia do Sul, Irã, Japão, Uzbequistão, Jordânia e Austrália.

Europa (Uefa)

As Eliminatórias estão ocorrendo desde março para algumas seleções. Outras só começarão em setembro.

A tetracampeã Itália já começou sua luta por uma vaga na Copa de 2026 depois de ficar fora em 2018 e 2022. Integrante do Grupo I, a Azzurra foi goleada por 3 a 0 pela Noruega, na estreia na última sexta-feira (6), e saiu vitoriosa sobre a Moldávia por 2 a 0, na segunda (9).

Até março serão definidas as 16 equipes classificadas de forma direta para a Copa.

Oceania (OFC)

A disputa já foi concluída, com a Nova Zelândia terminando como a classificada para 2026. A seleção de Nova Caledônia jogará a repescagem entre continentes.

Como vai funcionar o torneio de repescagem entre continentes

Serão seis seleções lutando pelas duas últimas vagas: duas da América Central/Norte, uma da África, uma da Ásia, uma da Conmebol e uma da Oceania. As quatro nações piores no ranking da Fifa se encontrarão na primeira fase. As duas equipes melhor ranqueadas jogarão com os vencedores dessa primeira fase. Os dois vitoriosos garantirão as vagas.

Cidades e estádios sedes da Copa

Canadá

BMO Field

Local: Toronto, Ontario

Capacidade: 45 mil

Inauguração: 2007

Jogos: cinco da fase de grupos e um da fase de 16 avos

BC Place Vancouver

Local: Vancouver, British Colômbia

Capacidade: 54 mil

Inauguração: 1983

Jogos: cinco da fase de grupos, um da fase de 16 avos e um das oitavas de final

México

Azteca

Local: Tlalpan, Cidade do México

Capacidade: 83 mil

Inauguração: 1966

Jogos: três da fase de grupos, um da fase de 16 avos e um das oitavas de final

Akron Stadium

Local: Zapopan, Jalisco

Capacidade: 48 mil

Inauguração: 2010

Jogos: quatro jogos da fase de grupos

BBVA Bancomer

Local: Guadalupe, Nuevo León

Capacidade: 53,5 mil

Inauguração: 2015

Jogos: três da fase de grupos e um da fase de 16 avos

Estados Unidos

Mercedes-Benz Stadium

Local: Atlanta, Georgia

Capacidade: 75 mil

Jogos: cinco da fase de grupos, um da fase de 16 avos, um das oitavas de final e uma semifinal

AT&T Stadium

Local: Arlington, Texas

Capacidade: 94 mil

Jogos: cinco da fase de grupos, dois da fase de 32 avos, um das oitavas de final e uma semifinal

NGR Stadium

Local: Houston, Texas

Capacidade: 72 mil

Inauguração: 2002

Jogos: cinco da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das oitavas de final

Arrowhead Stadium

Local: Kansas City, Missouri

Capacidade: 73 mil

Inauguração: 1972

Jogos: quatro da fase de grupos, um da fase de 16 avos e um das quartas de final

SoFi Stadium

Local: Inglewood, Califórnia

Capacidade: 70 mil

Inauguração: 2020

Jogos: cinco da fase de grupos, dois da fase de 16 avos e um das quartas de final

Hard Rock

Local: Miami Gardens, Flórida

Capacidade: 65 mil

Inauguração: 1987

Jogos: quatro da fase de grupos, um da fase de 16 avos, um das quartas de final e a disputa pelo 3º lugar

MetLife

Local: East Rutherford, New Jersey

Capacidade: 82,5 mil

Inauguração: 2010

Jogos: cinco da fase de grupos, um da fase de 16 avos, um das oitavas de final e a final

Lincoln Financial Field

Local: Filadéldia, Pensilvânia

Capacidade: 69 mil

Inauguração: 2003

Jogos: cinco da fase de grupos e um das oitavas de final

Levi's Stadium

Local: Santa Clara, Califórnia

Capacidade: 71 mil

Inauguração: 2014

Jogos: cinco da fase de grupos e um da fase de 16 avos

Lumen Field

Local: Seattle, New York City

Capacidade: 69 mil

Inauguração: 2002

Jogos: quatro da fase de grupos, um da fase de 16 avos e um das oitavas de final

Gillette Stadium

Local: Foxborough, Massachusetts

Capacidade: 65 mil

Jogos: cinco da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das quartas de final

Ingressos

A Fifa ainda não abriu a venda de ingressos, mas os interessados podem fazer um cadastro para garantirem seus lugares. Acesse aqui o link.