Com Valencia em campo, Equador empata com o Peru e confirma vaga na Copa do Mundo 

Peru e Equador empataram em 0 a 0. ERNESTO BENAVIDES / AFP

A seleção equatoriana também confirmou classificação antecipada à Copa do Mundo. O empate diante do Peru, em 0 a 0, na noite desta terça-feira (10), foi o suficiente para carimbar o passaporte da equipe com duas rodadas de antecedência.

Com o ponto somado, o Equador manteve a vice-liderança das Eliminatórias, com os mesmos 25 pontos do Brasil. Com isso, não pode mais ser ultrapassado pelos rivais que estão fora da zona de classificação.

A seleção equatoriana volta a campo em 4 de setembro, diante do Paraguai. O duelo ocorre em solo paraguaio, mas ainda não teve horário e local confirmados.

Retorno de Valencia

O duelo diante do Peru também marcou o retorno de Enner Valencia aos gramados após lesão na posterior da coxa direita. O atacante do Inter esteve em campo por cerca de 27 minutos — entrou aos 22 do segundo tempo, na vaga de Kevin Rodríguez.