Com gol de Haaland e show de jovem promessa, Noruega goleia Itália nas Eliminatórias da Copa

A Noruega atropelou a Itália na terceira rodada das Eliminatórias Europeias da Copa nesta sexta-feira (6). Jogando em casa, em Oslo, os noruegueses venceram por 3 a 0, com gol de Haaland e um show da jovem promessa Nusa , de 21 anos. Além deles, Sorloth também marcou.

Apesar de ser válido pela terceira rodada, este foi o primeiro jogo da Itália no torneio classificatório para o Mundial. Liderada pela Noruega, com nove pontos, chave ainda conta com Estônia, Israel e Moldávia. O primeiro colocado garante vaga na Copa de 2026, e o segundo vai para a repescagem europeia.