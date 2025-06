Brasil e outras duas seleções garantem vaga na Copa do Mundo; veja classificados desta terça

Na África , as primeiras vagas serão decididas nos próximos meses, enquanto na Europa , podem aparecer no fim deste ano.

Brasil na Copa

Austrália garantida

Nesta terça-feira, a seleção bateu a Arábia Saudita por 2 a 1, com gols de Duke e Metcalfe. Com o resultado, a equipe confirmou a segunda colocação do Grupo C, da terceira fase, da fase classificatória.