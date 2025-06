Após entrevista de Ancelotti, Seleção Brasileira faz treino final em Guayaquil antes de jogo contra o Equador

O técnico Carlo Ancelotti comandou na noite de quarta-feira (4) o último treino da Seleção Brasileira antes da sua estreia, nesta quinta-feira (5), contra o Equador . A atividade foi realizada no Estádio Monumental Isidro Romero, local do confronto.

Antes do treinamento, o treinador concedeu entrevista coletiva no Hotel Hilton, local da concentração da Seleção, na qual revelou como se sente pela proximidade da sua estreia como técnico do Brasil.