Ancelotti volta ao Equador 32 anos depois de foto com Pelé

Uma imagem resgatada pela TV Globo trouxe à tona um momento pouco conhecido, mas de grande significado para a história do futebol: o encontro entre o então jovem auxiliar técnico Carlo Ancelotti e o Rei Pelé , durante a Copa América de 1993, realizada no Equador.

A foto, que mostra Ancelotti, Pelé e Arrigo Sacchi (técnico da Itália na época), foi divulgada pelo repórter Carlos Gil, no Jornal Nacional, confirma a presença do atual técnico no torneio sul-americano, à época com uma missão estratégica.