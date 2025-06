Ancelotti indica duas mudanças na Seleção; veja o provável time para enfrentar o Paraguai

Carlo Ancelotti durante atividade da Seleção neste domingo (8). Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Em busca de evolução ofensiva, o técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti deve mudar o time para a partida contra o Paraguai, às 21h45min de terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo. As mudanças foram testadas no treino da manhã deste domingo, no CT do Corinthians, em São Paulo.

Uma das mudanças é a volta de Raphinha, do Barcelona, que estava suspenso no empate em 0 a 0 contra o Equador, em Guayaquil. Ele deve jogar no lugar de Estevão, do Palmeiras. A outra alteração é a entrada de Matheus Cunha, do Wolves, da Inglaterra, no lugar de Richarlison, do Tottenham, que não teve boa atuação em Guayaquil.

Cunha entrou no lugar de Richarlison na partida de Guayaquil, aos 18 minutos do segundo tempo - Estevão também foi substituído nesse momento.

Desta maneira, o objetivo é buscar novas alternativas para o jogo de terça-feira, contra o Paraguai, na Neo Química Arena.

Assim, a provável escalação para a primeira partida de Carlo Ancelotti comandando a Seleção no Brasil é:

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

Do que o Brasil precisa para ir à Copa

Na partida desta terça, o Brasil pode garantir a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.