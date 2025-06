Ancelotti define escalação da Seleção Brasileira com estreante e jovem entre os titulares

Italiano ainda terá mais um treino antes de enfrentar o Equador. NELSON ALMEIDA / AFP

Carlo Ancelotti pode ter definido o time titular para enfrentar o Equador, na quinta-feira (5), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira (3), a Seleção Brasileira realizou um treino e parte dele foi com portões fechados. Neste momento, o técnico teria esboçado uma formação inicial.

Segundo o ge.globo, em trabalho realizado no CT Joaquim Grava, do Corinthians, Ancelotti teria definido o time em um 4-3-3, com um triângulo invertido no meio de campo. O time utiliza o 4-4-2 quando estava sem a bola.

O time utilizado pelo treinador tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr.

De acordo com o portal, enquanto a imprensa estava no local, Danilo, Andreas Pereira e Andrey Santos treinaram entre os titulares num time formado por 11 jogadores de linha. No momento em que o treino foi fechado, Bruno Guimarães e Gerson passaram a jogar no time principal.

Pela primeira vez convocado, o zagueiro Alexsandro, do Lille, é a principal novidade. O jovem Estêvão, de 18 anos, pode começar como titular pela primeira vez.

A Seleção Brasileira ainda realizará mais um treino em Guayaquil antes do jogo contra o Equador. Nas Eliminatórias, o Brasil está na quarta colocação, com 21 pontos, enquanto o Equador está em segundo lugar, com 23.

