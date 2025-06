Ancelotti comemora classificação para a Copa do Mundo e ressalta: "Temos que trabalhar duro"

Aniversariante da noite, Carlo Ancelotti teve o primeira vitória à frente da Seleção Brasileira. NELSON ALMEIDA / AFP

O Brasil está classificado para a Copa do Mundo. A vitória por 1 a 0 contra o Paraguai, nesta terça-feira (10), garantiu a Seleção no Mundial do próximo ano. Além disso, o resultado também marcou o primeiro triunfo de Carlo Ancelotti no comando da equipe.

Em entrevista coletiva após a partida, ele elogiou a atuação da Seleção Brasileira e se mostrou contente com o que viu nos dois jogos que esteve à frente da equipe.

— Acho que foi uma boa partida. Muito boa no primeiro tempo. O time jogou bem com a bola, controlamos bem o jogo. Obviamente, tivemos um pouco de dificuldade, porque o Paraguai é uma equipe sólida — analisou o italiano, e seguiu:

— Caímos um pouco no segundo tempo. Mas, no geral, a partida foi muito boa. Obviamente, temos que trabalhar duro. Temos um ano para fazer bem (a preparação para a Copa).

Com relação à escalação mais ofensiva, que teve o retorno de Raphinha ao time titular, sendo acompanhado por Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, Ancelotti admitiu que o elenco cumpriu o que foi treinado. A movimentação intensa no ataque ainda teve o suporte de Vanderson.

— De fato, saímos muito felizes. A ideia era colocar um pouco mais de energia na frente. Martinelli mudava de posição com Vini, Cunha nos ajudou muito na saída de bola, no controle do jogo. É um jogador que se move muito bem. Eu acho que na frente eles fizeram muito bem — avaliou Ancelotti.

O treinador brasileiro ressaltou as combinações do ataque:

— Cunha, Martinelli, Rafinha, o time combinou muito bem. Na direita, o Vanderson empurrou muito, tivemos oportunidades, jogamos bem. Por isso, estou feliz.

Mais elogios

Além dos jogadores de ataque, o treinador se rendeu às atuações de Casemiro e Bruno Guimarães. A dupla de volantes foi participativa e ajudou na contenção dos ataques do Paraguai, assim como na construção de jogadas de ataque.

— Não sofremos gols, porque todos trabalharam bem. Trabalharam bem atrás, os meias, nesta partida. Casemiro e Bruno fizeram um esforço extraordinário. Na frente ajudaram muito — explicou Ancelotti.

Por fim, ele se mostrou satisfeito com os jogadores que convocou para esta data Fifa. O técnico elogiou o ambiente que encontrou para os jogos contra Equador e Paraguai.

— Na verdade, esses jogadores que trouxe na primeira convocatória me agradaram muito. A atitude, o compromisso, o ambiente, agradaram muito. Mas temos que avaliar os muitos jogadores que estão jogando no futebol mundial — concluiu Ancelotti, que seguirá analisando atletas brasileiros para montar a equipe para a Copa do Mundo.

Confira a entrevista coletiva completa de Carlo Ancelotti