Quais os próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa

Os próximos dois desafios da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 já têm data definida. A Conmebol divulgou a tabela das rodadas 15 e 16, nas quais o Brasil enfrentará o o Equador, fora de casa , e o Paraguai em São Paulo .

O primeiro compromisso, em Guayaquil, será no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília). No dia 10 de junho, às 21h45min ocorre o duelo diante dos paraguaios, na Arena do Corinthians.