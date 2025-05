Primeira convocação de Ancelotti na Seleção conta com quatro veteranos; veja a média de idade

Carlo Ancelotti anunciou sua primeira convocação como treinador da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (26). A lista de 25 nomes promove um certo encontro de gerações, já que conta com quatro veteranos (com 32 anos ou mais) e seis jogadores com idade olímpica (com 23 anos ou menos). A média de idade é de 26,4 anos.