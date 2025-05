Os gaúchos da comissão técnica de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

Entre os nomes da equipe de trabalho, dois gaúchos . Taffarel , preparador de goleiros, e Marquinhos Trocourt , auxiliar do campeão mundial com a Seleção em 1994.

Natural de Santa Rosa, o ex-goleiro titular da Seleção, do Parma e do Inter, já trabalhou com cinco treinadores à frente da equipe canarinho. Taffarel foi o preparador de goleiros com Tite, Dunga, Dorival Júnior, Fernando Diniz e Ramon Menezes.