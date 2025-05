Jogadores do Corinthians fazem festa com a convocação de Hugo Souza; veja vídeo

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi convocado por Ancelotti.

O goleiro Hugo Souza , do Corinthians, foi uma das novidades entre os convocados de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira .

O grupo de 25 atletas foi chamado para as partidas contra Equador (5/6) e Paraguai (10/6) pelas Eliminatórias.

A convocação foi muito comemorada pelo elenco do Corinthians. A delegação do clube paulista estava no aeroporto se dirigindo a Buenos Aires, onde enfrentará o Huracán, nesta terça-feira (27), às 21h30min, pela Sul-Americana.