Jantar e entrega de abrigo da Seleção: como foi a presença de Felipão na apresentação de Ancelotti

Luiz Felipe Scolari brilhou na cerimônia de apresentação de Carlo Ancelotti , nesta segunda-feira (26). O atual coordenador técnico do Grêmio foi o convidado de honra da CBF, na condição de último treinador campeão mundial pelo Brasil , em 2002, e deu as boas-vindas ao novo comandante da Seleção.

Felipão embarcou para o Rio de Janeiro ainda no domingo (25), após a vitória gremista sobre o Bahia , na Arena. Pela noite, jantou com o treinador italiano, ao lado do diretor de seleções de base da CBF e ex-lateral tetracampeão Branco.

No evento desta segunda, antes do anúncio da convocação, foi chamado ao palco para presentear Ancelotti com um abrigo da comissão técnica da Seleção Brasileira, na cor branca, com uma faixa azul na altura do ombro.