Hotel de Carlo Ancelotti no Rio tem diária de R$ 5 mil, vista para o mar e banheira de imersão

O italiano desfruta da suíte Diplomata do hotel, com 120m². A varanda, com vista privilegiada para o mar, tem 33m². A suíte, com diária em torno de R$ 5 mil, foi reservada especialmente para o treinador pela entidade que comanda o futebol nacional. Trata-se da segunda acomodação mais cara do hotel, apenas atrás da suíte presidencial.