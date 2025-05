De Grêmio e Inter para a Seleção: os nomes da dupla Gre-Nal na pré-lista de Ancelotti

Após vazamentos, a primeira pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira começa a tomar forma, e um detalhe chama a atenção: a presença de jogadores com passagem pela dupla Gre-Nal.

Além de Alan Patrick, que chamou atenção dos colorados na última segunda-feira (19), outros nomes que se destacaram em Grêmio e Inter podem estar nos planos do novo comandante para as próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo.