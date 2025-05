Como Carlo Ancelotti deve montar a Seleção Brasileira nas próximas rodadas das Eliminatórias

Rafael Ribeiro / CBF, Divulgação

Carlo Ancelotti foi apresentado como técnico da Seleção Brasileira no mesmo dia em que anunciou sua primeira lista de convocados.

Sem Neymar, o treinador indicou um caminho que pretende seguir no comando do Brasil, mas deixou claro em suas primeiras palavras que manterá o estilo de montar um time adaptável não apenas a seus jogadores como também aos adversários.

O Desenho Tático projeta como o italiano deve montar a equipe nos primeiros compromissos, contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias.

A ideia de um time adaptável foi expressada por Ancelotti diante de uma pergunta sobre a forma de jogar do Brasil, se seria propositiva ou reativa.

Modelo de jogo

O treinador deixou claro seu pensamento. Disse que não costuma ter uma ideia. Mais que isso, disse achar errado que um time tenha uma ideia bem definida porque isso pode o tornar mais fácil de ser marcado.

— Propositivo ou reativo? É interessante. Eu acho que, no futebol, não pode se fazer uma única leitura. Tem que ser futebol propositivo em alguns jogos e reativos em outros — afirmou o italiano.

Ancelotti disse que suas equipes precisam ser propositivas, reativas e saber se defender de diferentes maneiras numa partida.

Por isso, quando me dizem "O seu time não tem uma identidade clara", eu digo que não quero identidade clara — resumiu.

Provável disposição da Seleção Brasileira com jogadores convocados. Tacticalpad / Reprodução

Dentro da ideia expressada por Ancelotti, é cedo para projetar que o treinador irá manter o padrão nas rodadas de setembro das Eliminatórias, quando poderá, por exemplo, contar com os retornos de Neymar e Rodrygo, ausentes para junho.

Na atual convocação, com a ausência de um jogador com mais característica de camisa 10, a tendência é de que o meio-campo tenha um trio de jogadores que dividam as tarefas de marcação e armação. O sistema 4-1-4-1 com variação para o 4-3-3 é o mais provável.

Casemiro como peça-chave

Casemiro é jogador de confiança de Ancelotti. JAVIER SORIANO / AFP

Ausente com Dorival Jr., Casemiro está de volta. Jogador de confiança, ele deve ser titular com Ancelotti. Os times do italiano têm no primeiro volante peça chave.

A presença do atleta do Manchester United reforça a ideia de um trio de meio-campistas com ele sendo o primeiro volante.

A boa temporada no Newcastle credencia Bruno Guimarães a ser outro titular do meio-campo. A última vaga deve ter uma disputa entre Gerson, Andrés Pereira e Éderson, três jogadores de características bem diferentes.

Pereira vem jogando bem adiantado no Fulham, muitas vezes como o homem mais perto do centroavante.

Gerson vem sendo usado por Filipe Luís no Flamengo aberto pela direita. Não tão conhecido no Brasil, Éderson agrada a Ancelotti, que tentou levá-lo para o Real Madrid na janela do meio da temporada, mas o negócio esbarrou na Atalanta. Éderson é um nome para dar mais marcação do que os outros dois.

A defesa

Danilo pode ser zagueiro ou lateral-direito na Seleção. Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação

Defesa com linha de quatro jogadores é uma marca dos times de Ancelotti. O treinador, porém, pode variar nas formações.

A convocação de Danilo, que vem jogando como zagueiro no Flamengo, aponta um caminho. O jogador pode ser tanto zagueiro quanto um lateral-direito que fique atrás no momento que o time tenha a bola.

Ter um zagueiro na lateral foi algo comum de Ancelotti nos tempos de Milan. Com Costacurta na função ele ganhou sua primeira Liga dos Campeões, em 2003.

Protagonismo para Vini Jr.

Protagonismo de Vini Jr. deve aumentar na estreia de Ancelotti. FREDERIC J. BROWN / AFP

Com as ausências de Neymar e Rodrygo, mais a suspensão de Raphinha para o jogo contra o Equador, o protagonismo de Vini Jr. deve aumentar na estreia de Ancelotti.

Foi com o italiano que atacante brasileiro foi potencializado e levou o prêmio de melhor jogador do mundo.

O prêmio conquistado por Vini em 2024 teve muito da forma como Ancelotti montou o Real Madrid para potencializar o brasileiro.

Ponta do lado esquerdo, Vini tinha muita liberdade com a bola e em alguns momentos recebia menor tarefa defensiva.

Sistema base

Os times de Ancelotti normalmente se defendem em duas linhas de quatro, e o italiano usava um meio-campista para fechar o lado esquerdo, deixando Vini com liberdade para ficar adiantado sem precisar marcar o lateral-direito adversário. É possível que isso seja repetido contra os equatorianos.

É provável que o Brasil adote estratégias diferentes para encarar o Equador em Guayaquil e o Paraguai, em São Paulo.

Pelo habitual estilo, Ancelotti deve montar um time mais reativo no Equador e propositivo no Brasil.