Carlos Augusto, Alexsandro e Andrey Santos: quem são e como estão as novidades da convocação de Ancelotti 

Andrey Santos foi formado pelo Vasco e joga no Strasburg, da França. Frederick FLORIN / AFP

Um jovem, um campeão italiano e um zagueiro que não atuou como profissional no Brasil. Essas foram as três maiores novidades da primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira. Andrey Santos, volante do Strasburg, Carlos Augusto, defensor da Inter de Milão, e Alexsandro, zagueiro do Lille formam o trio de convocados inesperados.

Carlos Augusto e Andrey já atuaram pelo Brasil. Alexsandro fará a sua estreia. A seguir conheça a carreira e saiba como foi a temporada dos três jogadores.

Carlos Augusto

Carlos Augusto é jogador da Inter de Milão. PIERO CRUCIATTI / AFP

As atuações do lateral-esquerdo pela Seleção Brasileira não foram das melhores. Convocado durante o interinato de Fernando Diniz, Carlos Augusto, 26 anos, atuou nas derrotas por 2 a 0 para o Uruguai e por 1 a 0 para a Argentina, ambas em novembro de 2023.

Nesses quase dois anos que se passaram, o jogador ganhou espaço na Inter de Milão. Formado pelo Corinthians, onde ficou entre 2018 e 2020, chegou à Itália através do Monza.

Foram três temporadas no clube da Lombardia. Com ele, o Monza subiu da segunda para a primeira divisão do futebol italiano. Em 2023, poucos meses antes da sua convocação, foi comprado pela Inter por 13 milhões (R$ 70 milhões na cotação da época).

Na atual temporada, foi uma espécie de 12º jogador do técnico Simone Inzaghi. Atuou 45 vezes durante a campanha que culminou na final da Champions League e o vice-campeonato italiano.

Leia Mais Os gaúchos da comissão técnica de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

Lateral-esquerdo de origem, foi deslocado para fazer parte do trio de zagueiros do 3-5-2.

— Nessa temporada deu um passo adiante seja no tempo em campo quanto na segurança mostrada. É o reserva imediato do Bastoni na zaga, mas também tem jogada na ala esquerda — diz Fabio Costantino, diretor de redação do portal FcInterNews.it, especializado na cobertura do clube italiano, e segue:

— Está muito bem na atitude defensiva, mas poderia ter uma maior atitude ofensiva, embora vá bem na bola aérea no ataque. Pela sua versatilidade é um jogador indispensável no elenco. Sua atitude positiva em campo é muito elogiada. Raramente comete um erro

Alexsandro Ribeiro

Alexandro ganhou do Real Madrid na Champions League. Valentine CHAPUIS / AFP

Dos três, Alexandro Ribeiro, 25 anos, é o menos conhecido. Não para Ancelotti. O zagueiro do Lille foi adversário do Real Madrid na Champions League. Os franceses venceram a partida por 1 a 0.

Formado na base do Flamengo, atuou ao lado de Vinícius Júnior. Ainda passou por Resende, Praiense, Amora FC, Chaves até chegar ao Lille em 2022. Disputou 47 partidas nesta temporada.

Canhoto, foi o terceiro jogador que mais tocou na bola neste Campeonato Francês, com 2.626 toques. Também se destaca pela quantidade de passes verticais e pela eficiência na bola aérea.

Quem analisa o seu desempenho é jornalista francês Stephane Darmani:

— Foi um achado do Lille. Rapidamente se tornou titular. Saiu do time depois de levar 7 a 1 do PSG (em 2022), mas depois voltou e se firmou. Tem jogo longo, jogo curto. Ganhou casca na Champions League. Ganhou maturidade.

Andrey Santos

Revelação do Vasco, o volante de 21 anos teve de fazer escalas na Europa até se firmar. Aos 18 anos, foi negociado com Chelsea por 18 milhões de libras (R$ 114 milhões na cotação da época). Rodou pela Europa e voltará aos Blues para atuar no Mundial de Clubes.

Foi emprestado ao Nottingham Forest, onde jogou pouco. Suas duas temporadas mais recente foram pelo Strasbourg, da França. Jogou 34 vezes na campanha que culminou no sétimo lugar no Campeonato Francês. Marcou 11 gols.

Volante de boa saída de bola, disputou um jogo pela Seleção Brasileira. Foi titular na equipe comandada por Ramon Menezes na derrota por 2 a 1 para o Marrocos.