Carlo Ancelotti já enfrentou o Brasil em final de Copa do Mundo

Novo técnico da Seleção Brasileira , Carlo Ancelotti tem uma carreira que o consolidou como um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol. Em seu 30° ano como treinador, o italiano estará pela primeira vez comandando uma seleção. Contudo, em 1994, enfrentou o Brasil na final da Copa do Mundo.

Comissão técnica

Dois anos antes, Ancelotti encerrou a carreira como jogador em um amistoso do Milan contra a Seleção Brasileira , que terminou com derrota dos italianos por 1 a 0.

A primeira experiência fora das quatro linhas

Na primeira fase, a Itália se classificou com a terceira colocação no Grupo E. No mata-mata, passou por Nigéria, Espanha e Bulgária, até chegar à final contra o Brasil. Na decisão, o jogo terminou 0 a 0 e foi decidido nas penalidades, com vitória brasileira.