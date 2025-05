Carlo Ancelotti foi oficialmente apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26). O evento ocorre em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e teve também a primeira convocação do treinador .

Terceiro técnico para a Copa de 2026

Vindo de Madri, na Espanha, Ancelotti desembarcou no Aeroporto do Galeão na noite de domingo (25). Ex-comandante do Real Madrid, o italiano de 65 anos será o terceiro profissional a comandar a Seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, sucedendo Fernando Diniz e Dorival Júnior.