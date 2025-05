Campeão invicto e polêmica com Neymar: a passagem de Jorge Jesus no Al Hilal

JJ esteve à frente da equipe saudita em 129 oportunidades, com 100 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. ATTA KENARE / AFP

Depois da recusa de Carlo Ancelotti em aceitar treinar a Seleção Brasileira, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ednaldo Rodrigues estuda a contratação de Jorge Jesus para assumir a equipe canarinho.

O português, após conquistar títulos no Flamengo, vem trabalhando no Al Hilal, da Arábia Saudita, mas deve deixar o clube saudita nas próximas horas.

No Oriente Médio, esteve à frente da equipe em 129 oportunidades, com 100 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. No primeiro ano, foi campeão nacional de forma invicta.

— Teve um primeiro ano muito bom e dominante, sem chances para os adversários. Nesta temporada, teve dificuldades, mudanças no time e atuações regulares, apesar de ainda lutar pelo título no campeonato nacional. Acho que ele sairá do clube, mesmo sem acertar com a CBF — explica Alexandre Praetzel, jornalista do Grupo Band e comentarista do Campeonato Saudita.

Ainda assim, quem acompanha o trabalho de Jesus no futebol saudita, acredita que o modelo de jogo do português encaixa com a Seleção.

— Me agrada, por ser um técnico muito ofensivo, conseguir montar times bem ofensivos, e por conhecer o Brasil, trabalhar no Flamengo é conhecer o Brasil, ele tem uma passagem histórica no Flamengo, então seria muito bom. Mas acho que esse ciclo para ele lá acabou e gostaria de vê-lo na Seleção sim, acho que ele pode montar um belo time com as peças que a gente tem aqui — conta Napoleão de Almeida, narrador no Bandsports.

No Campeonato Saudita, o Al Hilal está a seis pontos do líder e foi eliminado da Champions League Asiática na última semana, ao perder para o Al Ahli em jogo único.

Por lá, também viveu uma polêmica com Neymar. O que fez o camisa 10 da Seleção e do Santos deixar o clube saudita.

O português tem contrato com o Al-Hilal até junho deste ano. Aos 70 anos, um de seus trabalhos destaques foi no Flamengo, entre os anos de 2019 e 2020: conquistou Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Ele ainda soma passagens por Benfica, Sporting e Fenerbahçe.

Entenda a treta Jorge Jesus x Neymar

Neymar sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro de 2023, na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Por conta disso, ele ficou longe dos gramados por mais de um ano — retornando a campo somente em outubro de 2024 e se lesionando novamente em seguida.

Por conta do processo de recuperação, o Al-Hilal, da Arábia Saudita — então equipe do jogador — decidiu não inscrever o brasileiro no Campeonato Saudita. Recuperado da lesão no joelho esquerdo, Neymar fez somente dois jogos após retornar ao time, ambos pela Champions League da Ásia.

— Não está fácil. Ele (Neymar) vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, um jogador top mundial. Mas a verdade é que, fisicamente, ele não tem conseguido acompanhar a equipe — disse Jesus, ao ser questionado sobre o camisa 10, que ainda completou: