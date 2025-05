Ancelotti se despede do Real Madrid com grande festa e embarca para o Rio de Janeiro para assumir a Seleção Brasileira

O sábado (24) promete ser de fortes emoções para Carlo Ancelotti. O Santiago Bernabéu se prepara para uma despedida do treinador italiano, que comandará o Real Madrid pela última vez em sua vitoriosa segunda passagem pelo clube, no encerramento da La Liga contra a Real Sociedad.

Madri respira um clima de gratidão e reconhecimento. A expectativa é de que o Bernabéu esteja lotado, com a torcida madridista preparando uma série de homenagens a um dos treinadores mais queridos e vitoriosos da história do clube.

Após o jogo, que não tem valor para a tabela do Campeonato Espanhol, Ancelotti deve discursar no gramado ao lado do meio-campista Luka Modric . O croata também fará sua última partida pelo clube.

Viagem ao Brasil

No domingo (25), após as cerimônias de despedida, Ancelotti embarcará em um voo direto para o Rio de Janeiro. A CBF, que no mesmo dia estará envolvida com a eleição de seu novo presidente, se prepara para receber o técnico multicampeão, que assume o desafio de comandar a Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo de 2026.