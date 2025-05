Ancelotti diz que quer viajar pelo Brasil e cita cidades que quer conhecer: "De Porto Alegre me falava Falcão"

Italiano terá a missão de treinar o Brasil na próxima Copa do Mundo, em 2026. Mauro PIMENTEL / AFP

Após ser apresentado oficialmente como o novo técnico da Seleção Brasileira e realizar a primeira convocação no cargo, Carlo Ancelotti concedeu entrevista exclusiva aos canais Globo. Entre os tópicos, o italiano comentou sobre os brasileiros que já trabalharam com ele, os locais que quer conhecer no país e lembrou de grandes craques do país no passado.

Ancelotti comandará a Seleção Brasileira pela primeira vez no dia 5 de junho, contra o Equador, fora de casa. Ainda na próxima data Fifa, terá o jogo contra o Paraguai, no dia 10 de junho, na Arena Corinthians.

Os locais que Ancelotti quer conhecer

Ao ser questionado sobre o que fará em seu tempo livre, Carlo Ancelotti admitiu que deseja conhecer algumas cidades do Brasil. Ele comenta que já ouviu comentários positivos de amigos do futebol sobre alguns locais específicos.

— Obviamente, quero conhecer o Rio de Janeiro. Quero ir ao Corcovado, à praia. Depois conhecer São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Cerezo me falava de Belo Horizonte, de São Paulo me falava Kaká. De Porto Alegre me falava Falcão. Terei tempo para fazer. Vou morar aqui. Quero estar aqui para trabalhar aqui, conhecer a estrutura do futebol brasileiro e aproveitar o país — disse o italiano.

Com relação aos estádios do país, Ancelotti citou a importância da Seleção jogar em diferentes cidades para se aproximar ao máximo do povo. Mesmo assim, não escondeu o desejo de estar em um estádio específico.

— Eu gostaria de jogar no Maracanã, obviamente. Também nunca fui ao Maracanã. Seria bonito. Creio que a Seleção do Brasil tem o carinho de todo o país. Isso é importante, que a Seleção possa jogar em lugares distintos, para se aproximar do povo

Elogios aos jogadores brasileiros

Durante a carreira de treinador, Ancelotti treinou mais de 30 jogadores brasileiros. O técnico não tem dúvidas sobre qual foi o mais talentoso deles. Da mesma forma, lembrou de outros atletas que treinou e que tem boa relação.

— Ronaldo (foi o melhor tecnicamente). Era a pessoa mais divertida do mundo. O mais profissional foi Cafu. Mais divertido, são muitos... Militão, Vini. O Vini é muito humilde. Com todos tenho muito boa relação. Muitos me ligaram para parabenizar, desejar sorte. Tenho uma boa conexão com eles — disse Ancelotti.

O novo técnico da Seleção reforçou que sempre teve facilidade para lidar com com jogadores brasileiros. Contudo, lembrou que já teve problemas com um deles: