Ancelotti convoca Seleção Brasileira para as Eliminatórias; veja a lista de jogadores

Ancelotti (E) e o novo presidente da CBF, Samir Xaud. CELSO PUPO / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O italiano Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (26), sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira. Os 25 atletas ficarão à disposição para dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Neymar não foi convovado. Recuperado de lesão, o atacante voltou a jogar pelo Santos nos dois últimos confrontos, entrando no decorrer dos duelos contra CRB (Copa do Brasil) e Vitória (Brasileirão).

A lista contou com 12 novidades em relação à última convocação, à época feita por Dorival Jr: Hugo Souza (Corinthians), Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Lucas Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Andréas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Casemiro (Manchester United), Éderson (Atalanta), Antony (Real Bétis), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Richarlison (Tottenham) não estavam na última lista.

Sobre Neymar, o novo comandante afirmou:

— Ele saiu de uma lesão e voltou (agora) a jogar. Todo mundo sabe que ele é um jogador muito importante, sempre foi. Contamos com ele, obviamente — completou Ancelotti:

— O Brasil conta com ele na sua melhor versão. Ele voltou para o Brasil para jogar, para se preparar bem o Mundial. Nós temos todos o mesmo objetivo, de vê-lo pronto.

Eliminatórias

O Brasil enfrentará o Equador, no Estádio Monumental, em Guayaquil, em 5 de junho. Depois, no dia 10, a Seleção enfrentará o Paraguai, na Arena do Corinthians, em São Paulo.

A apresentação dos jogadores será em 2 de junho, em São Paulo. Os treinamentos serão no CT Joaquim Gava, do Corinthians, antes da viagem para o Equador.

Carlo Ancelotti apresentado

O evento iniciou com a apresentação de Carlo Ancelotti. O ex-comandante do Real Madrid falou pela primeira vez como treinador da Seleção Brasileira, em tarde repleta de homenagens:

— Fui recebido com muito carinho. Estou muito feliz. É um trabalho de responsabilidade, então quero agradecer a CBF por me trazer aqui e ao Real Madrid por me deixar negociar. O desafio é grande.

Felipão (D) participou da apresentação do novo técnico. ALEXANDRE BRUM / AGENCIA ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O evento contou com homenagens de Felipão e Carlos Alberto Parreira, técnicos campeões com a Seleção Brasileira. Ambos deixaram mensagens para Ancelotti:

— Ficamos muito felizes em que você tenha aceitado o convite da CBF para vir dirigir a nossa Seleção Brasileira. Uma das mais famosas do mundo, agora dirigida por um dos grandes técnicos da história do futebol mundial. Que você nos traga o tão almejado hexa. Todo sucesso do mundo e conte sempre conosco — disse Parreira.

— É um prazer, uma alegria, uma satisfação e uma felicidade estar contigo e com todos aqui. Sejas a pessoa que sempre fostes, que você vai conseguir aqui no Brasil tudo que conseguistes na tua vida. Estaremos junto contigo em qualquer situação — completou Felipão.

A lista de convocados

Goleiros

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Alex Sandro - Flamengo

Alexsandro - Lille (FRA)

Lucas Beraldo - PSG (FRA)

Carlos Augusto - Inter de Milão (ITA)

Danilo - Flamengo

Léo Ortiz - Flamengo

Marquinhos - PSG (FRA)

Vanderson - Mônaco (FRA)

Wesley - Flamengo

Meio-campistas

Andréas Pereiras - Fulham (ING)

Andrey Santos - Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Gerson - Flamengo

Atacantes