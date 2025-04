Roupa nova Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Seleção Brasileira terá camisa vermelha para a Copa de 2026, diz site

Cor seria utilizada no segundo uniforme da equipe no Mundial do próximo ano

28/04/2025 - 16h20min Atualizada em 28/04/2025 - 16h20min Compartilhar Compartilhar