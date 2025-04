Seleção Brasileira já usou camisa vermelha em duas ocasiões; saiba o motivo

Camisa principal continuará com o amarelo como predominante. Wilton Junior / ESTADAO

A Seleção Brasileira deverá utilizar a cor vermelha como predominante no segundo uniforme da Copa do Mundo de 2026. Com isso, mudará uma longa tradição da camisa reserva, na qual predomina a cor azul.

A medida levantou polêmica e acendeu debate entre torcedores nas redes sociais sobre "quebrar" as tradições envolvendo os uniformes da Seleção. No entanto, esta não seria a primeira vez que a "Canarinho" mudaria do amarelo para o vermelho.

A situação já aconteceu em duas oportunidades. Mas faz tempo: em 1917 e em 1936, no Campeonato Sul-Americano, espécie de precursor da Copa América.

Como foi?

Em ambas as ocasiões o motivo foi o mesmo: conflito em relação ao uniforme da seleção adversária. Antes de 1950, o Brasil jogava com uniforme branco (algo que só foi abolido após o Maracanazo).

Em 1917, Chile e Uruguai também jogavam de branco. Um sorteio definiu que o Brasil jogasse de vermelho. Resultados: vitória contra os chilenos por 5 a 0 e derrota para os uruguaios por 4 a 0.

Em 1936, novo problema pela mesma competição. Mas, desta vez, o rival era outro: o Peru. O Brasil jogou com as camisas do Independiente, da Argentina, país-sede do torneio. E mais um triunfo, este por 3 a 2.

O que diz o estatuto da CBF?

A decisão, no entanto, pode ferir o Estatuto da CBF. No artigo 13, que trata da questão dos uniformes, estão as delimitações relativas às cores da bandeira.

Apesar disso, há uma brecha. De acordo com o documento, não é obrigatório "(...) que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria".

Foi isso que aconteceu em 2023. No amistoso contra a Guiné, a equipe entrou em campo com um uniforme preto, em homenagem a Vinícius Júnior e em alusão à luta contra o racismo.

Informação foi divulgada por site

A mudança na camisa da Seleção Brasileira foi divulgada inicialmente pelo site Footy Headlines. De acordo com o portal, o uniforme seria usado na Copa do Mundo de 2026.