Quem é o empresário brasileiro que está por trás das negociações entre CBF e Ancelotti

Diego Fernandes, ao centro, tem sido peça fundamental nas negociações com o treinador Carlo Ancelotti. André Ligeiro / Divulgação

Carlo Ancelotti será o novo treinador da Seleção Brasileira. Segundo o jornal Marca, da Espanha, em uma nova rodada de negociações com o italiano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) conseguiu assinar com o técnico, que comandará o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Desta vez, a entidade contou com a ajuda de um brasileiro nas negociações: Diego Fernandes.

O empresário é CEO da O8 Partners, uma empresa que realiza assessoria em operações financeiras, além de intermediar negócios entre pessoas e/ou empresas. Diego possui relação com celebridades e já foi fotografado com a atriz Viola Davis e o cantor Jared Leto. Entre esportistas, já posou com pilotos da Fórmula 1, como Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly e Valtteri Bottas. Também já foi visto com os surfistas Kelly Slater e Ítalo Ferreira.

Segundo o Marca, ele é que intermedia as negociações entre CBF e Ancelotti. O jornal ainda revelou que o brasileiro acompanhou a partida de volta entre Real Madrid e Arsenal, pelas quartas de final da Champions League, assim como a final da Copa do Rei, em que o time treinado pelo técnico italiano perdeu para o Barcelona.

Em novembro de 2024, Diego Fernandes acompanhou o empate da Seleção Brasileira com o Uruguai em 1 a 1, na Fonte Nova, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na ocasião, chegou a tirar uma foto com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e Neymar pai.

Outro intermediário

Além do brasileiro Diego Fernandes, Álvaro Costa participou das negociações com Carlo Ancelotti. O espanhol, que é funcionário da Nike, tem uma relação de amizade com Neymar desde os tempos do craque no Barcelona. Há quem diga que ele foi o responsável por acolher o brasileiro na Espanha e por impedir que o mesmo se deslumbrasse com o futebol europeu.