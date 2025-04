Nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo terá cores inéditas

Seleção terá um uniforme diferente na próxima Copa do Mundo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planeja anunciar, nos próximos meses, um novo uniforme reserva da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026, sediada no México, Canadá e Estados Unidos.

A Nike pretende inovar e não utilizar as quatro cores presentes na bandeira do Brasil de forma predominante no uniforme, apresentando tonalidades inéditas.