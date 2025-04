Dirigente da CBF relembra acordo com Ancelotti e cita prazo para ter um novo técnico na Seleção: "Antes dos jogos de junho"

Rodrigo Caetano trabalha diretamente com Ednaldo na busca por um treinador para a Seleção. Lesley Ribeiro / CBF

Faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira corre contra o tempo para ter um novo treinador. Em entrevista ao No Mundo da Copa, da Rádio Gaúcha, neste sábado (12), Rodrigo Caetano, coordenador-executivo de seleções da CBF, explicou como está a busca por um técnico, o prazo para anunciá-lo, e citou ainda um antigo acordo com Carlo Ancelotti, cotado novamente para o cargo.

No momento, a imprensa especula quatro principais nomes para a Amarelinha. Além do técnico do Real Madrid, estão cotados: Jorge Jesus, Abel Ferreira e José Mourinho.

— Nosso momento é de bastante debate interno, levantando nomes, possibilidades e perfis para que a gente possa ter a melhor escolha. A melhor negociação para que esse novo profissional possa estar aqui o mais rápido possível. Eu posso afirmar que muito do que sai aí em termos de nomes não é verdade, a CBF não fez nenhum contato oficial ainda, com nenhum desses profissionais — revelou Rodrigo Caetano.

Antigo acordo com Ancelotti

Cotado mais uma vez ao cargo de treinador da Seleção Brasileira, o consagrado Carlo Ancelotti já esteve acertado com a CBF em 2023. No entanto, as negociações caíram por terra quando Ednaldo Rodrigues foi destituído do cargo de presidente da CBF pela Justiça. Cerca de um mês depois, o relator do STF, Gilmar Mendes reconduziu o dirigente ao cargo.

— Realmente tinha um acordo, mas com todo aquele problema enfrentado aqui pela CBF ao final daquele ano, nem o Ancelotti nem o presidente (Ednaldo) tinham condições de manter o que estava acordado. Mas realmente era o desejo na época — explicou Rodrigo Caetano, que ainda completou, despistando qualquer nova negociação com o treinador do Real Madrid:

— Mesmo que tivesse voltado em debate o nome dele, era algo que eu não posso estar divulgando. O currículo do Ancelotti fala por si. Mas era um outro momento, como agora também é um outro, que requer agilidade.

Qual o prazo para o anúncio?

Segundo Rodrigo Caetano, a Seleção Brasileira trabalha para ter um novo treinador até a próxima data Fifa, em junho. Ao ser questionado sobre a possibilidade do novo treinador estar envolvido no Super Mundial de Clubes e, com isso, esperar para o anúncio, o dirigente respondeu:

— Não estamos pensando nessa possibilidade nesse momento (de esperar o Mundial passar). Queremos esse comandante já para os dois jogos de junho e, consequentemente, para iniciar esse processo visando a Copa do Mundo, porque faltará exatamente um ano.

— A gente espera na data Fifa de junho confirmar matematicamente a classificação para a Copa. Então, por óbvio, o nosso desejo nesse momento é que já tenhamos isso definido para esses dois jogos e para a continuidade do trabalho até o ano que vem — completou.