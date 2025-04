Crise no Real Madrid aumenta otimismo da CBF por Carlo Ancelotti, diz site

Segundo o portal ge.globo , a crise do Real Madrid faz a CBF considerar viável ter Carlo Ancelotti na Seleção antes do Mundial de Clubes.

As coisas se agravaram pelos lados do Santiago Bernabéu após a goleada por 3 a 0 sofrida para o Arsenal , em Londres, pela ida das quartas da Champions League , nesta terça-feira (8).

Conforme a reportagem, o Brasil monitora à distância a situação de Ancelotti no Real e espera a final da Copa do Rei, no dia 26 de maio, diante do Barcelona, para intensificar os contatos.