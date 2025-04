CBF tem quatro opções para o novo técnico da Seleção Brasileira; confira os nomes

Dorival Júnior foi demitido após derrota para a Argentina por 4 a 1. Rafael Ribeiro / CBF, divulgação

Após a demissão de Dorival Júnior, o grande mistério do futebol brasileiro na atualidade é quem será o novo treinador da Seleção Brasileira.

Em meio a indefinição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem quatro nomes em pauta, sendo que nenhum deles é brasileiro.

Segundo o jornalista André Rizek, a entidade trabalha com os seguintes nomes: Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e José Mourinho.

O que se sabe sobre os candidatos

Dentre os quatro, o mais plausível é Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele tem contrato com o clube árabe até a metade do ano. Além disso, o treinador estaria disposto a deixar o time antes do Mundial de Clubes para assinar com o Brasil.

Contudo, o favorito de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, é Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O italiano foi durante meses tratado como um possível novo comandante da Seleção, tanto é que Fernando Diniz atuou como interino no período.

No fim, Ancelotti optou por seguir no Real Madrid e renovou o contrato até a metade de 2026. A estabilidade no time espanhol pode dificultar uma nova abordagem da CBF.

Outros nomes que correm por fora são os dos portugueses Abel Ferreira e José Mourinho. O primeiro é multicampeão pelo Palmeiras, mas vive momento incerto no clube após a perda do Campeonato Paulista para o rival Corinthians.

O contrato com o time paulista vai até o fim deste ano. Um fator que pode atuar a favor de Abel são os títulos no futebol brasileiro, assim como a adaptação ao país, já que está no Palmeiras desde 2020.

Por fim, Mourinho é o nome que surgiu nos últimos dias, segundo Rizek. Ele está no Galatasaray-TUR e tem contrato até a metade de 2026. O português também empilhou taças no continente europeu, como Ancelotti, mas, nos últimos anos, perdeu prestígio entre as equipes da primeira prateleira do futebol mundial.

Com relação aos concorrentes, ele não disputará o Mundial de Clubes. Portanto, não teria de esperar o término da competição para assumir um possível convite.

Próximos compromissos da Seleção Brasileira

O Brasil volta a campo em junho para enfrentar o Equador, fora, e o Paraguai, em casa. As duas partidas são válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.