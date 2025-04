Ancelotti tem acordo com a CBF para ser o novo técnico da Seleção Brasileira, diz jornal espanhol

Ancelotti deve deixar o comando do Real Madrid. FRANCK FIFE / AFP

De acordo com o jornal espanhol esportivo Marca, Carlo Ancelotti já tem acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser o novo técnico da Seleção Brasileira. Conforme o texto, publicado na tarde desta segunda-feira (28), só falta a assinatura do contrato para a oficialização do nome do italiano.

Ancelotti deve assumir a Seleção Brasileira após o término de seu contrato com o Real Madrid. Segundo a publicação, "tudo está certo" para que Ancelotti seja o comandante.

Jornal espanhol confirma acerto do italiano com a CBF. Reprodução / marca.com

A ideia é que Ancelotti deixe o cargo no Real Madrid com as "devidas honras". Afinal, trata-se de um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube.

Caso a negociação se confirme, esta será a primeira vez que Carlo Ancelotti comandará uma Seleção. Nos anos 1990, foi auxiliar de Arrigo Sacchi, na Itália. No cargo, foi vice-campeão da Copa do Mundo de 1994, em derrota na decisão para o Brasil.

Emissário e "cautela"

De acordo com o jornal espanhol, o emissário da CBF, Diego Fernandes, viajou a Sevilla para conversar com Ancelotti. O bate-papo entre os dois teria ocorrido horas após a final da Copa do Rei, neste sábado (26), na qual o time merengue foi derrotado pelo rival Barcelona, 3 a 2, na prorrogação.

Ainda segundo o Marca, há cautela na CBF para o anúncio, e a entidade espera estar com tudo acertado para confirmar Ancelotti. Mas a presença do emissário da entidade tem sido "cada vez mais frequente" na Europa: na eliminação para o Real Madrid diante do Arsenal, na Liga dos Campeões, Fernandes também estava na Espanha.

Acerto também divulgado pelo New York Times