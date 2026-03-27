São Leopoldo recebe torneio de tênis internacional

São Léo Open é porta de entrada do RS para a elite do circuito. Bruna Caldieraro / Divulgação

Impulsionado por ídolos de destaque em grandes circuitos mundiais, como João Fonseca e Bia Haddad, o tênis vive um momento de alta no Brasil. Um levantamento da plataforma Wellhub mostra que os check-ins em aulas da modalidade cresceram 95% entre 2024 e 2025. Já a Confederação Brasileira de Tênis aponta que o número de praticantes no país ultrapassa a marca de dois milhões de pessoas.

Diante desse cenário, grandes torneios brasileiros despertam cada vez mais o interesse do público. É o caso do São Léo Open, campeonato que faz parte da ATP Challenger Tour (segunda divisão do circuito profissional masculino), que será realizado entre 28 de março e 5 de abril no São Leopoldo Tênis Clube (Rua Pres. João Goulart 1080, São Leopoldo).

De acordo com o diretor da Quadra Eventos, responsável pela organização do campeonato, José Carlos Ferreira Júnior, o São Léo Open é um marco no esporte nacional, uma vez que é o único da categoria ATP Challenger realizado no Rio Grande do Sul.

– O torneio coloca São Leopoldo no centro do mapa do tênis mundial, funcionando como a principal porta de entrada do Estado para a elite do circuito. Para os jogadores, é uma oportunidade de somar pontos de alto nível em solo gaúcho. Para o RS e para a cidade, é uma oportunidade de visibilidade internacional e desenvolvimento econômico – conta.

Confira os principais destaques do evento e descubra por que ele é fundamental para impulsionar atletas e ampliar ainda mais a visibilidade do tênis no Brasil:

Fábrica de estrelas

O São Léo Open tem histórico de revelar grandes nomes do esporte, oferecendo infraestrutura profissional e a pontuação necessária para que atletas avancem do qualifying (qualificatórias) direto às chaves principais de Grand Slams. É nesse momento que é definido quem tem consistência e nível para alcançar o Top 100 do ranking mundial.

– Pelas nossas quadras já passaram nomes que chegaram ao Top 20 do mundo, como Diego Schwartzman, Horacio Zeballos e Leonardo Mayer. Recebemos também o ex-campeão Juan Pablo Varillas e o brasileiro João Fonseca, que garantiu aqui seus primeiros pontos no ranking profissional aos 16 anos – conta Ferreira.

Participantes de peso

A edição 2026 do São Léo Open contará com a presença de oito dos 10 melhores tenistas do país, incluindo o número dois do Brasil, João Lucas Reis, e nomes de referência como Thiago Monteiro e Gustavo Heide (titular da última Copa Davis).

– Além do brilho brasileiro, teremos atletas internacionais notáveis, como o chileno Tomás Barrios Vera, o boliviano Hugo Dellien e o peruano Juan Pablo Varillas – diz Ferreira.

Premiação e fortalecimento do esporte

A premiação total do São Léo Open é de US$ 107 mil. Além disso, o campeão soma 75 pontos no ranking da ATP — uma pontuação que pode representar um salto de dezenas de posições em uma única semana, elevando de forma significativa o patamar da carreira do jogador.

– Ter o único Challenger do Estado permite que nossos atletas somem pontos fundamentais jogando com o apoio da torcida e sem o desgaste de viagens internacionais. Isso fortalece o ranking dos brasileiros e, mais do que tudo, inspira a base. Ver ícones como Thiago Monteiro ou as novas promessas nacionais jogando a poucos metros de distância cria uma conexão que fortalece toda a cultura do esporte no país – afirma o executivo.

Experiência de alto nível para todos

Ferreira também chama a atenção para a importância de realizar o torneio no São Leopoldo Tênis Clube. Além de seguir os rigorosos padrões estabelecidos pela ATP, o local oferece quadras de saibro, serviços de fisioterapia e suporte tecnológico.

– O São Léo Open 2026 será o equilíbrio perfeito entre a essência esportiva de alto rendimento e o alcance midiático global, com as transmissões da Cazé TV e da ChallengerTV da ATP. Para o público, criamos uma experiência completa: além dos jogos, teremos eventos e ativações paralelas com serviços de bem-estar e lazer no coração do torneio – finaliza.

Semana de Abertura e Qualificatórias

● Sábado (28/03):

○ 08h: Início do São Léo Open de Futevôlei

○ Durante o dia: Assinatura da Chave e treinamentos dos atletas nas quadras de saibro

● Domingo (29/03):

○ 11h: Início do Qualifying (partidas qualificatórias para a chave principal)

○ 16h: Cerimônia de Abertura Oficial dentro da quadra

Chave Principal e Atrações Noturnas

● Segunda-feira (30/03):

○ 11h: Início dos jogos da Chave Principal

○ 19h: Início da Rodada Noturna

● Terça-feira (31/03):

○ 11h: Jogos durante todo o dia

○ 19h: Rodada Noturna

○ Social: Show com Volnei Cavalheiro no Lounge Unimed VS.

● Quarta-feira (01/04):

○ 11h: Continuação do torneio

○ 19h: Rodada Noturna

○ Social: Show com Fabrício Beck (Vera Loca) — Violão e Voz (Oferecimento: Instituto Silvino Geremia e Restaurante do Tênis)

● Quinta-feira (02/04):

○ 11h: Partidas decisivas da semana

○ 18h30: “Ladies Night” (Inscrições via WhatsApp do SLTC: 51 99326-1415).

○ 19h: Rodada Noturna

○ Social: Show com Burn Eidel no Lounge Unimed VS

Finais e Experiência do Público

● Sexta-feira Santa (03/04):

○ 08h30: Palestras e cursos gratuitos: "Tênis Além das Quadras", com César Kist

○ 10h: Abertura da Feira de Artesanato e Economia Criativa (Curadoria: Klau

Brentano)

○ 11h00: Início da transmissão ao vivo pela Cazé TV

○ Jogos: Quartas de Final (Simples) e Semifinais (Duplas)

● Sábado (04/04):

○ 10h: Feira de Artesanato e Economia Criativa

○ 11h: Semifinais de Simples e Final de Duplas

○ 14h: Bate-papo esportivo com Vágner Martins e César Cidade Dias (Grupo RBS) no espaço Ellesse

○ 18h: Show com a Banda Sambary (após o encerramento da rodada)

● Domingo (05/04):

○ 11h: Grande Final de Simples

○ Encerramento: Cerimônia de premiação (Campeão soma 75 pontos no ranking ATP)

Informações Úteis ao Espectador

● Local: São Leopoldo Tênis Clube (Rua Pres. João Goulart, 1080)

● Experiência: O evento contará com serviços de bem-estar, lazer e infraestrutura tecnológica completa