3ª Maratona Sesc de Pelotas 2025 recebe inscrições até domingo

Com a expectativa de reunir mais de três mil atletas de diversas regiões do Rio Grande do Sul, de outros Estados e até do Uruguai, a 3ª Maratona Sesc de Pelotas segue com inscrições abertas até domingo, 5 de outubro. O evento, programado para o dia 12, integra o calendário internacional de corridas de rua e promete movimentar não só o cenário esportivo, mas a rede hoteleira e o comércio local.

— Essa é uma prova que chama a atenção por ser uma prova plana, o que permite melhorar os resultados dos corredores de alta performance — destaca Cassio Luiz Ferrari, técnico de esporte e lazer do Sesc de Pelotas.

Segundo ele, essa característica atrai atletas em busca de índices qualificatórios para competições de reconhecimento mundial, como a São Silvestre e as maratonas de Boston, Tóquio e Nova Iorque. O profissional explica que há muito potencial de crescimento para os próximos anos do evento graças a esse diferencial.

Na entrevista a seguir, Ferrari detalha os preparativos da reta final de inscrições, os diferenciais da edição de 2025 e o que os participantes podem esperar no dia da prova.

Como tem sido a procura por inscrições e a adesão dos grupos de corrida ao evento?

Estamos muito satisfeitos com o movimento do público, que vem consolidando o sucesso do evento. Há um crescimento bem significativo em relação às duas últimas edições, com grande procura por parte das assessorias de corrida de rua e dos próprios atletas, justamente a partir nos resultados dos eventos anteriores. Já temos inscritos de diversas partes do Rio Grande do Sul, de diferentes regiões do Brasil, incluindo Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso, e do Uruguai.

O que os interessados precisam saber para garantir uma vaga nesta reta final?

Primeiro, vale destacar que não é preciso começar direto com os 42 quilômetros. Temos opções de 21 quilômetros, de 10 e de cinco quilômetros, assim como a caminhada recreativa de 2,7 quilômetros. Para todos os percursos, as inscrições podem ser feitas até este domingo, dia 5 de outubro, pelo site da 3ª Maratona Sesc de Pelotas. O grande atrativo da prova principal é a premiação em dinheiro, que vai de R$ 6 mil para o primeiro colocado até R$ 2 mil para o quinto, assim como estadias em hotéis do Sesc.

Até agora, o percurso de cinco quilômetros registrou a maior procura. Já são quase 900 inscritos, o que nos indica um número crescente de iniciantes na corrida, e já temos 800 atletas na meia-maratona de 21 quilômetros, número que cresceu em relação a 2024 e sugere que mais atletas estão aumentando seu desafio. Para a caminhada, já são 400 inscritos, incluindo mais de 40 PCDs, o que é muito gratificante pela promoção da inclusão social. Aliás, existe uma grande possibilidade de incluirmos uma categoria específica para PCDs na maratona do ano que vem.

Quais são os principais diferenciais da terceira edição da 3ª Maratona Sesc de Pelotas?

Teremos vários atrativos para o público, como a presença do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, que visitará as tendas montadas pelas assessorias e fará fotos com o público. Já das 6h às 13h ocorre a mateada, com erva-mate e água quente oferecidas por nosso parceiro de erva-mate Pantanal. Além disso, a caminhada será puxada por um trio elétrico, enquanto um baterista tocará em um dos pontos dos percursos de cinco, 10, 21 e 42 quilômetros. Também disponibilizaremos 12 pontos de hidratação e oito banheiros químicos ao longo dos percursos. E, para resfriar os atletas da maratona, os bombeiros colocarão o caminhão no retorno dos 42 quilômetros, com ducha para os atletas. Será muito bacana!

Outra informação importante é que neste ano as largadas e chegadas serão em locais diferentes: um para os cinco e 10 quilômetros, outro para os 21 e 42 quilômetros. Assim, todos os grupos terão destaque. Por fim, como se trata de uma prova internacional homologada, teremos exame antidoping para os atletas dos 42 quilômetros, e estamos avaliando a possibilidade de estendê-lo a todos os percursos, pensando na saúde dos atletas. Nesse sentido, também teremos três ambulâncias e três motolâncias, 200 soldados distribuídos no percurso e 20 técnicos esportivos para apoio ao evento. Tudo isso graças à parceria da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria Municipal de Trânsito, da Guarda Municipal, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros.

Além da competição, que experiências os participantes e o público terão durante a maratona neste ano?

A 3ª Maratona Sesc de Pelotas é uma experiência impactante, que transforma a cidade e a vida de todas as pessoas que superam adversidades por meio do esporte, provando sua capacidade. Quando olham para trás depois de completar aqueles quilômetros, isso traz resiliência e motivação, os elementos que nos movem na vida. A participação de PCDs em uma experiência como essa, conquistando suas medalhas e promovendo a socialização, é um exemplo disso. Sem contar que a corrida é uma prática de baixo custo e uma ferramenta poderosa no combate à ansiedade e à depressão.

É muito gratificante também ver as pessoas cada vez mais conscientes da necessidade de fazer atividade física para a melhoria de sua qualidade de vida. Para completar, antes e depois da corrida, atletas e familiares poderão aproveitar a 11ª Quinzena Gastronômica de Pelotas, que acontece de 4 a 18 de outubro.

SERVIÇO: