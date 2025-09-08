Maratona Sesc de Pelotas 2025 mobiliza participantes no Rio Grande do Sul

Energia e descontração marcaram a prova no ano passado. Paulo Rossi / Divulgação

Nos últimos cinco anos, a corrida de rua experimentou um crescimento vigoroso no Brasil. Conforme a plataforma Road Runners, a quantidade de provas saltou de aproximadamente 1.800 em 2019 para mais de 5.150 em 2024. Além disso, já são mais de 14 milhões de corredores de rua amadores no país, de acordo com levantamento da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Entre os gaúchos, segundo a Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul (Faergs), há 972 atletas ativos filiados, sendo 357 do gênero feminino e 617 do gênero masculino.

É nesse cenário que se insere a terceira edição da Maratona Sesc de Pelotas, marcada para o próximo dia 12 de outubro.

— O evento surgiu do sucesso das maratonas, com cada vez mais gente praticando o esporte, mas também pelo objetivo de mobilizar a cidade, influenciar o turismo, nos destacar na linha internacional de corridas de rua e, principalmente, incentivar a qualidade de vida — explica Luís Fernando da Fonseca Parada, diretor do Sesc de Pelotas.

Além de medalhas para todos os participantes, troféus para os cinco primeiros de cada categoria e hospedagens, o Sesc/RS distribuirá premiação em dinheiro para os vencedores da maratona. O primeiro colocado receberá R$ 6 mil, enquanto o quinto ficará com R$ 2 mil.

Na entrevista a seguir, Parada conta mais detalhes sobre a edição de 2025 da Maratona Sesc de Pelotas.

O que os atletas podem esperar da 3ª edição da Maratona Sesc de Pelotas em 2025?

Podem esperar uma prova com muita qualidade, estrutura, beleza e, principalmente, segurança. Desde a primeira edição, tivemos o cuidado de chancelar a maratona via Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), tratando todos os detalhes como uma prova internacional — trajeto, hidratação, estrutura básica de segurança dos atletas e do público — e zelando pelo direito de ir e vir dos moradores de Pelotas. Afinal, a prova abrange 42 quilômetros do município, passando por diversos bairros, avenidas largas e até pela bela Praia do Laranjal.

Como o local de concentração para a largada e a chegada fica no Centro Histórico, num ponto que reúne hotéis e outros imóveis alugados por diária, fica muito fácil todos acessarem e se deslocarem a partir de sua respectiva hospedagem. Além disso, o percurso é aferido pela CBAt, então podemos garantir que a maratona realmente tem 42 quilômetros e 195 metros. Outra característica da prova é que ela é, geograficamente, muito plana, possibilitando ao atleta desenvolver bem o seu ritmo.

Leia Mais Porto Alegre ganha título de Capital da Corrida de Rua

Quais os percursos e distâncias disponíveis para atender a diferentes perfis de corredores?

Ao todo, temos cinco distâncias para as categorias feminina e masculina. O grande evento é a maratona de 42 quilômetros e 195 metros, seguindo-se a meia maratona, de 21 quilômetros e 97 metros. Depois, teremos outros três percursos — duas corridas de 10 e cinco quilômetros, mais a caminhada recreativa de 2,7 quilômetros. Apesar de não ter o formato de competição, a caminhada acaba motivando muitas pessoas a participarem das corridas no ano seguinte. Ou seja, temos opções para contemplar todos os níveis e perfis, desde os atletas de ponta e alta performance, que vão para ganhar, até aqueles que desafiam a si próprios com o objetivo de cruzar a linha de chegada, independentemente da colocação.

Atualmente, nossa maratona é considerada padrão ouro na classificação da CBAt. Dessa forma, ao cumprir a prova em um determinado tempo, o atleta pode solicitar um certificado exigido para inscrição em grandes maratonas do mundo, como a de Boston, por exemplo.

Além da competição, que tipo de estrutura e serviços o Sesc/RS oferece aos participantes e ao público do evento?

Como temos muitas pessoas que acompanham o evento, costumamos oferecer algumas surpresas, tanto no local de concentração das provas como em alguns pontos estratégicos da cidade. Neste ano, teremos estrutura de fotografia 360 graus, atividades para crianças e atrações culturais para animar o público.

Como a Maratona Sesc de Pelotas contribui para fortalecer o calendário de corridas de rua no Rio Grande do Sul e atrair atletas de outras regiões?

Desde a primeira edição, tivemos a satisfação de ter atletas de várias cidades do Estado, assim como de outros Estados e até do Uruguai. Esse movimento acaba tendo reflexos para o comércio, os serviços e o turismo — justamente os setores aos quais o Sesc/RS se destina —, então isso é muito importante para nós. A própria corrida, como negócio, cresce em todo o mundo e, em Pelotas, vemos a ampliação das assessorias para corredores e de toda uma rede que movimenta a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Isso é muito bacana.

Leia Mais Recordista mundial da maratona feminina, queniana Ruth Chepngetich é suspensa por doping

Alguma dica ou recomendação especial para os atletas que estão se preparando para participar da maratona?

A mensagem para o atleta é que venha para se divertir. Que treine e faça o percurso de acordo com a sua saúde, seu interesse e seu tempo. Afinal, em qualquer atividade que faça, a pessoa tem que realmente ser feliz. A corrida traz essa sensação de prazer, liberdade e descontração. Então o nosso convite é para que vivam isso; que venham para uma grande festa do atletismo da nossa região e tenham uma excelente experiência em nossa maratona — um evento de muita energia positiva, alegria e cuidado do Sesc/RS com as pessoas.

Serviço:

O quê: Maratona Sesc de Pelotas 2025

Quando: 12 de outubro, com largadas às 6h30min, 9h e 10h

Onde: Mercado Público Municipal de Pelotas

Valores: De R$ 40 a R$ 110 (comerciários) e R$ 50 a R$ 140 (público geral), dependendo da prova (caminhada, corrida de cinco ou 10 quilômetros, meia maratona ou maratona) e do lote.