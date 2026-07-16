Vitória e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (16), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Barradão, em Salvador (BA).
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