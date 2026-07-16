Vitória e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (16), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min. A partida ocorre no Barradão.
Onde assistir a Vitória x Vasco ao vivo
Premiere anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Onde assistir ao Brasileirão 2026?
O Brasileirão 2026 terá transmissão em Globo, SporTV, getv, Record, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.
Calendário do Brasileirão 2026
A competição começou mais cedo neste ano, em 28 de janeiro, e termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.
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