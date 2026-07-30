Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo

Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, no Barradão, em Salvador (BA).
Onde assistir a Vitória x Palmeiras ao vivo
RBSTV, GE TV e Premiere anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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