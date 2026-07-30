Brasileirão

Polêmica

CBF divulga áudio do VAR da expulsão de Cacá em Vitória x Palmeiras

Clube paulista aproveitou que o adversário ficou com dois jogadores a menos e goleou por 4 a 0

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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