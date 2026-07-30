CBF divulga áudio do VAR da expulsão de Cacá em Vitória x Palmeiras

Alex Gomes Stefano foi ao VAR para definir o cartão vermelho em Cacá. Cesar Greco / Palmeiras

A CBF divulgou na manhã desta quinta-feira (30) o áudio do VAR na expulsão de Cacá, zagueiro do Vitória, no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras. O defensor recebeu o vermelho por falta em Jhon Arias que foi "jogo brusco grave", segundo o árbitro Alex Gomes Stefano.

Em um primeiro momento, ele nem marcou a falta. Foi possível ouvi-lo no mesmo arquivo falando: "bola", indicando que não teria visto a infração. O jogo segue por mais alguns segundos até que a equipe de vídeo o chama para a revisão.

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— Esse jogador (Cacá) não joga a bola, quem joga é o atacante, e depois ele acerta. Essa é a imagem, ó. Ele pega na altura da perna. Vou recomendar a revisão para cartão vermelho — diz um dos integrantes do VAR no Barradão.

A equipe checa as imagens mais uma vez antes de convocar Alex.

— Só para ver a intensidade. Chega a pegar em cheio? Frame a frame.

Na sequência, é indicada a gravidade do lance.

— Vou recomendar a revisão, possível cartão vermelho, tá? Por jogo brusco grave. O jogador que vai dar o carrinho, ele não acerta a bola e, com as travas da chuteira, acerta na altura da panturrilha de seu adversário, tá? Com a intensidade alta — aponta o VAR.

De frente para o vídeo, o árbitro conversa com o VAR e concorda com a análise.

— Toca na bola, bem acima do tornozelo, perna em riste (levantada). Perfeito, vou voltar com cartão vermelho para o número 25, tá? Por jogo brusco grave. As travas atingiram a canela de seu adversário, tá? Com a perna em riste, com força excessiva — determina Stefano.

Antes dele ir à beira do campo, é possível notar Cacá reclamando e citando um momento em que o Vitória pediu cartão vermelho para o Palmeiras.

— Da cotovelada você não falou nada — diz o zagueiro, referindo-se a um impacto que sofreu de Maurício.

Após a expulsão de Cacá, outro jogador do Vitória recebeu vermelho. Luan Cândido fez um sinal de roubo com as mãos e o VAR recomendou a revisão. Stefano constatou a infração e deu o cartão.

Após as duas expulsões, o Palmeiras marcou duas vezes no primeiro tempo e fechou o jogo com 4 a 0. Com o empate do Flamengo contra o Inter, o clube paulista abriu oito pontos na liderança do Brasileirão.