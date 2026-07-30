Veja os resultados de ontem (29/7) no Brasileirão

Palmeiras goleou o Vitória no Barradão. Cesar Greco / Palmeiras

A bola rolou para quatro jogos da 21ª rodada do Brasileirão na noite de quarta-feira (29). Os resultados movimentaram a classificação da Série A, com impacto nas disputas na parte de baixo da tabela.

No Beira-Rio, Inter e Flamengo empataram em 1 a 1. Esse resultado, somado à vitória do Mirassol sobre o Remo no Maião, fez o Grêmio entrar no Z-4. A equipe paulista deu um salto de cinco posições na tabela.

O Palmeiras se isolou ainda mais na liderança com a goleada sobre o Vitória, por 4 a 0, no Barradão. No Maracanã, Fluminense e Bahia ficaram no empate sem gols.

Devido aos jogos de volta dos playoffs da Sul-Americana, com a presença de Grêmio, Santos, Bragantino e Vasco, as partidas dessas equipes pela 21ª rodada não vão ocorrer esta semana. Os confrontos são contra Botafogo, São Paulo, Atlético-MG e Chapecoense, respectivamente.

Os resultados dos jogos de quarta-feira (29)

Inter 1x1 Flamengo

Mirassol 2x1 Remo

2x1 Remo Vitória 0x4 Palmeiras

Fluminense 0x0 Bahia